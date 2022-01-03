Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bulgaristan'da kuş gribi endişesi: 39 bin tavuk itlaf ediliyor
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Bulgaristan'ın güneyindeki bir köyde, kuş gribi salgını nedeniyle 39 bin tavuğun itlaf edilmesine başlandı.
Bulgaristan'da yetkililer, ülkenin güneyinde yer alan Krivo Pole köyündeki iki çiftlikte görülen "A tipi", son derece patojenik kuş gribi nedeniyle harekete geçti.
Pazar günü itibarıyla 39 bin tavuğun itlafına başlandığı kaydedildi.
Söz konusu salgının, köyde nisan ayından bu yana görülen ikinci dalga olduğu belirtildi. İlk salgın dalgasında 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.
Etiketler: Kuş Gribi Bulgaristan
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