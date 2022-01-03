Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Haiti Başbakanı Henry’ye suikast girişimi
Haiti Başbakanı Ariel Henry’ye, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde suikast girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada Henry’nin yara almadığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haiti basınında yer alan haberlerde, Başbakan Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218’inci yıl dönümünün kutlandığı Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunulduğu aktarıldı.
Henry’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edilen haberlerde, saldırı sonucu çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.
Etiketler: Haiti
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