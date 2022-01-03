Haiti basınında yer alan haberlerde, Başbakan Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218’inci yıl dönümünün kutlandığı Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

Henry’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edilen haberlerde, saldırı sonucu çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.