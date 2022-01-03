Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki 37 bin 152 COVID-19 vakasının, 20 bin 794’ü Yeni Güney Galler’de (NSW), 8 bin 577’si Victoria’da, 4 bin 249’u Queensland’da, 2 bin 552’si Güney Avustralya’da, 514’ü Avustralya Başkent Bölgesi’nde ve 466’sı Tazmanya’da tespit edildi.

Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden NSW’de 4, Victoria’da 3 ve Queensland’da 1 kişinin daha COVID-19’dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı da 2 bin 267’ye çıktı.

Avustralya’daki 225 binden fazla aktif vakadan 170’i yoğun bakımda olmak üzere 1978 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Omicron varyantının aralık ayında ülke geneline yayılmasıyla hızla yükselen vaka sayısı 500 bin 80'a ulaştı.

Hastanede yatış oranlarında da artış görülmesi üzerine vatandaşlara ‘‘sakin olmaları’’ çağrısında bulunan Başbakan Scott Morrison, "Yükselen vaka sayıları Omicron varyantının bir parçası. Tüm kontrolleri sağduyulu yapıp koruma önlemlerinizi alarak işinize devam edin." ifadelerini kullandı.