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Dünya
AA 20.06.2023 11:35

Bulgaristan Ulusal Televizyonu Ukraynaca haber yayınına başladı

Bulgaristan Ulusal Televizyonu yayınlarına günlük Ukraynaca haber bülteni ekledi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu Ukraynaca haber yayınına başladı

Halihazırda yeni medyada ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) internet sitesinde yayımlanan 6-10 dakikalık bültenin sunucusu Mariya Plaçkova, basına açıklamasında, bu haberlerin ülkede hayatını sürdüren çoğunluğu göçmenlerden oluşan Ukraynalılar için hazırlandığını söyledi.

Ukrayna’nın Sofya Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasında da böyle bir adım atan BNT yönetimine teşekkür edildi.

Kanalda, Türkçe haberler de sunuluyor

BNT, 2000’den bu yana, parlamentonun kararıyla ülkede yaşayan Türk etnik azınlığa hitaben hafta içi her gün 10 dakikalık Türkçe haberler de sunuyor.

Bulgaristan, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın başından bu yana Kiev yönetimine destek vermiş ve savaştan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmenlere kapılarını açmıştı.

Ülkeden 800 bini aşkın Ukraynalı göçmen transit geçiş yaparken, 50 binden fazla Ukraynalı da Bulgaristan’da kaldı.

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