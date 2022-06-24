Petkov, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Avrupalı liderlerin "Avrupa yanlısı doğru bir karar aldıkları için kendisini tebrik ettiğini" söyledi.

Avrupalı liderlerin Bulgaristan’ın atması gereken adımı atmış olduğunu anladıklarına işaret eden Petkov, “Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya’ya getirdiği müzakere koşulları aslında Avrupa koşulları oldu. Şimdi artık AB’nin bir parçası olmak isteyen Kuzey Makedonya hükümetinin adım atma zamanı gelmiştir” dedi.

Bulgaristan meclisi bugün, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini engelleyen vetoyu bazı şartlar ortaya koyarak kaldırmıştı.

Buna göre, Kuzey Makedonya, AB ile müzakere sürecinde Bulgaristan ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği alanında 2017'de imzalanan anlaşmaya sadık kalacak, Kuzey Makedonya’daki Bulgarlar ülkenin anayasasında “devleti oluşturucu unsur” olarak kayda geçecek, Makedonca Bulgarcadan farklı bir dil olarak kabul edilmeyecek ve bu koşulların uygulanması konusunda AB garantör olacak.