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Dünya
AA 05.03.2024 22:40

Bulgaristan Başbakanı Denkov istifasını sundu

Bulgaristan Başbakanı Nikoyay Denkov'un istifasını parlamentoya sunduğu bildirildi.

Bulgaristan Başbakanı Denkov istifasını sundu
[Fotograf: Reuters]

Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Nikolay Denkov, istifasını parlamentoya sundu.

Denkov, yaptığı açıklamada, sunduğu istifasını, koalisyon ortağı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine “müzakerelere davet” olarak tanımlayarak, “Benim istifam siyasi bir oyun değil, daha önce verilen bir sözün sonucudur” ifadesini kullandı.

Hükümetinin bir sonraki hükümet kurulana kadar görevini sürdüreceğini belirten Denkov, Mariya Gabriel’in başbakan olacağı hükümette de kendisinin başbakan yardımcısı olmayı beklediğini kaydetti.

GERB partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasında yapılan mutabakata göre Denkov'un 9 aylık görev süresi 6 Mart'ta doluyor.

PP-DB ittifakını temsilen Başbakan olan Denkov, görevini GERB partisini temsil eden Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel’e bırakacak.

Denkov, 6 Haziran 2023 tarihinde parlamentodan güvenoyu olarak başbakan olmuştu.​​​​​​​

Denkov’un istifasının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.​​​​​​​

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