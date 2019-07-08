Dünya
Bu kazadan yara almadan kurtuldular
08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı. Araçta bulunan 4 aylık hamile kadın ve eşi, takla atan cipin içerisinden sürünerek çıktı.
Kaza, Çin'in Guizhou bölgesinde meydana geldi.
Şeridinden ayrılan cip, yol kenarında bulunan su dolu varillere sert bir şekilde çarparak takla attı.
4 aylık hamile kadın ve eşi, enkaz haline gelen cipin içinden sürünerek çıktı.
Yerel medya, kadın ve eşinin yara almadığını ancak kontrol için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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