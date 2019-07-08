Kaza, Çin'in Guizhou bölgesinde meydana geldi.

Şeridinden ayrılan cip, yol kenarında bulunan su dolu varillere sert bir şekilde çarparak takla attı.

4 aylık hamile kadın ve eşi, enkaz haline gelen cipin içinden sürünerek çıktı.

Yerel medya, kadın ve eşinin yara almadığını ancak kontrol için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA