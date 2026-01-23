Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
Forbe 23.01.2026 07:48

Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak

Gökbilim meraklıları için 23 Ocak Cuma akşamı, kuzey ışıklarından bile daha nadir görülebilecek bir gökyüzü şölenine sahne olacak. Ay, Satürn ve uzak gezegen Neptün, gökyüzünde bir araya gelerek nadir bir "üçlü kavuşum" oluşturacak.

Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak
[BBC Radio Tees]

Ay'ın genişleyen hilal (waxing crescent) evresinde olduğu bu akşam, üç gök cisminin dizilimi gökyüzünde adeta bir "gülen yüz" figürünü andıracak.

Hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek.

Gözlem için ipuçları

Bu nadir dizilim, gün batımından hemen sonra batı ufkunda oldukça alçak bir konumda görülebilecek.

Ay ve Satürn, hava kararmaya başladığında çıplak gözle oldukça rahat bir şekilde seçilebilecek.

Dizilimin üçüncü parçası olan Neptün oldukça sönük bir gezegen olduğu için, onu görebilmek için mutlaka bir dürbün veya teleskop kullanmanız gerekecek.

Gök cisimleri ufka yakın olacağı için, binaların veya ağaçların görüşünüzü engellemediği açık bir alan seçmeniz önem taşıyor.

Gökbiliminde kavuşum, iki veya daha fazla gök cisminin Dünya'dan bakıldığında birbirine çok yakın görünmesi durumuna denir.

Bu akşamki üçlü buluşma, hem astrofotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için kaçırılmayacak bir manzara sunuyor.

