Techtimes 23.01.2026 07:19

YouTube’da yapay zeka devrimi: Kendi "Dijital İkizinizi" oluşturabileceksiniz

YouTube CEO'su Neal Mohan, 21 Ocak 2026'da yayımladığı yıllık mektubunda platformun geleceğine dair heyecan verici ve bir o kadar da tartışmalı yenilikleri duyurdu. Platform, içerik üreticilerinin kendi yüzlerini ve seslerini kullanarak yapay zeka tabanlı "dijital ikizler" oluşturmasına izin vermeye hazırlanıyor.

YouTube’da yapay zeka devrimi: Kendi "Dijital İkizinizi" oluşturabileceksiniz

Bu yeni özellik sayesinde içerik üreticileri, kamera karşısına geçmek zorunda kalmadan kendi yapay zeka versiyonlarını kullanarak YouTube Shorts videoları üretebilecek.

CEO Mohan, bu teknolojinin insan yaratıcılığının yerini almayacağını, aksine bir "ifade aracı" olarak üreticilerin daha hızlı ve esnek içerik üretmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Öne çıkan yenilikler

Kişisel AI Modelleri: Üreticiler kendi ses ve görüntülerini kopyalayarak dijital içeriklerinde kullanabilecek.

Veo 3 Entegrasyonu: Google'ın gelişmiş video üretim aracı Veo 3 ile metin komutlarından Shorts videoları oluşturulabilecek.

Müzik ve Oyun Araçları: Basit metin komutlarıyla oyun tasarlama ve yeni müzik türleri deneme imkanı sunulacak.

"Yapay Çöp" ile mücadele

Her ne kadar YouTube yapay zekayı kucaklasa da, Neal Mohan "tamamen sentetik" ve düşük kaliteli içeriklere karşı savaş açtıklarını belirtti.

İnternet dünyasında "slop" (yapay çöp) olarak adlandırılan, hiçbir insani değer katmayan, otomatik üretilmiş spam içeriklerin yayılmasını engellemek için mevcut denetim sistemleri güncelleniyor.

Güvenlik ve şeffaflık önlemleri

YouTube, bu ileri teknolojinin kötüye kullanımını engellemek için sıkı kurallar getiriyor:

Başka birinin yüzünü veya sesini izinsiz kullanan yapay zeka videoları otomatik olarak tespit edilecek.

Yapay zeka ile oluşturulmuş veya üzerinde oynanmış gerçekçi içeriklerin "sentetik" olduğuna dair etiketlenmesi zorunlu olacak.

Üreticilere, kendi dijital kimliklerinin başkaları tarafından kullanılmasını yönetebilecekleri yeni araçlar verilecek.

