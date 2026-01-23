Apple, Siri'yi yapay zeka sohbet botuna çeviriyor

"Campos" kod adıyla yürütülen bu proje kapsamında Siri, Google'ın Gemini teknolojisi üzerine inşa edilmiş özel bir Apple modeliyle güçlendirilecek.

Bu iş birliği, Siri'nin sadece komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkıp, derin akıl yürütme yeteneğine ve akıcı konuşma kabiliyetine sahip bir yapay zekaya dönüşmesini sağlayacak.

Siri artık tek başına bir uygulama olacak

Yapısal olarak en büyük değişiklik, Siri'nin arka planda çalışan bir yardımcıdan ziyade, Apple cihazlarına derinlemesine entegre edilmiş bağımsız bir uygulama gibi işlev görecek olması.

2026 yılında iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte sunulması beklenen bu yeni arayüz şu yeteneklere sahip olacak:

Gelişmiş Web Aramaları: Karmaşık sorulara doğrudan ve kapsamlı yanıtlar.

Görüntü Oluşturma: Metin komutlarıyla yapay zeka tabanlı görsel üretimi.

Metin Özetleme ve Belge Analizi: Uzun dokümanları anlama ve kritik bilgileri çıkarma.

Ekran Bağlamını Anlama: Kullanıcının o an ekranda ne gördüğünü analiz ederek ilgili işlemler yapma.

WWDC 2026'da Tanıtılması Bekleniyor

Bloomberg'in raporlarına göre Apple, bu yeni deneyimi WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtacak.

Apple'ın bu süreçteki önceliğinin hız, gizlilik ve cihaz üzerindeki donanımlarla kusursuz entegrasyon olduğu belirtiliyor. Siri, bu güncellemeyle birlikte "tepkisel" bir sesli komut sistemi olmaktan çıkıp, proaktif bir yapay zeka yoldaşına dönüşmeyi hedefliyor.