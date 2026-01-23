Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
Dünya
ScitechDaily 23.01.2026 07:24

Avustralya'da koala nüfusu krizi: Ekosistemin kapasitesini aşabilir

Avustralya'nın doğu kıyılarında koala nüfusu hızla azalırken, Güney Avustralya'da tam tersi bir durum yaşanıyor. Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bölgedeki koala sayısının ekosistemin taşıma kapasitesini aşarak ciddi bir ekolojik felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya'da koala nüfusu krizi: Ekosistemin kapasitesini aşabilir

Sidney Teknoloji Üniversitesi (UTS) ve Avustralya Müzesi’nden Dr. Frederik Saltré liderliğinde yürütülen çalışma, Güney Avustralya’daki Mount Lofty Ranges bölgesindeki koala sayısının, tüm Avustralya’daki toplam koala nüfusunun yüzde 10’una ulaştığını ortaya koydu.

Araştırmada öne çıkan veriler şöyle:

Müdahale edilmemesi durumunda, bölgedeki koala nüfusunun önümüzdeki 25 yıl içinde yüzde 17 ile yüzde 25 arasında artacağı öngörülüyor.

Aşırı nüfus yoğunluğu, koalaların temel besin kaynağı olan okaliptüs ormanlarının hızla tükenmesine (over-browsing) neden oluyor.

Dr. Saltre, bu gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki birkaç on yıl içinde toplu koala ölümleri ve kitlesel açlık vakalarının yaşanabileceğini belirtti.

Çözüm arayışı: Doğum kontrolü

Koalalar Avustralya'nın simge hayvanları olduğu için itlaf (toplu öldürme) veya yer değiştirme gibi geleneksel yöntemler hem etik hem de pratik açıdan uygun görülmüyor. Bilim insanları bunun yerine proaktif ve insancıl bir çözüm öneriyor:

Bölgedeki yetişkin dişi koalaların her yıl yaklaşık yüzde 22'sinin kısırlaştırılması durumunda popülasyonun dengelenebileceği hesaplandı.

Tüm bölge yerine, sadece nüfusun en yoğun olduğu "sıcak noktalara" odaklanılması öneriliyor. Bu 25 yıllık yönetim planının toplam maliyetinin yaklaşık 34 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Neden Güney Avustralya?

Güney Avustralya'daki bu "bolluk" aslında bir koruma başarısının yan etkisi.

1920'lerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan koalalar, bölgedeki adalara ve parklara yerleştirilmişti.

Chlamydia gibi doğu kıyılarındaki nüfusu kıran hastalıklardan ari olan bu popülasyon, uygun çevre koşullarıyla birlikte beklenmedik bir hızla çoğaldı.

Avustralya
