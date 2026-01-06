Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı

Pazartesi sabahı gün ağarmadan düzenlenen geleneksel yeni yıl müzayedesinde, en yüksek teklif "Sushi Zanmai" restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura’dan geldi.

"Orkinos Kralı" olarak bilinen Kimura, bu satışla kendisine ait olan 2019 yılındaki 334 milyon yenlik (2,1 milyon dolar) eski rekoru da geride bıraktı.

Kimura, açık artırma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatın beklenenden daha hızlı yükseldiğini ancak kaliteli bir balığı kaçırmak istemediğini belirtti.

Rekorun detayları ve Oma orkinosu

Japonya'nın kuzeyindeki Oma açıklarında avlanan bu özel balık, ülkenin en kaliteli orkinoslarının yetiştiği bölgeden gelmesi nedeniyle büyük ilgi gördü.

Yapılan hesaplamalara göre balığın kilogram fiyatı 2,1 milyon yene (yaklaşık 13 bin 360 dolar) denk geliyor.

Yeni yılın ilk satışları Japon kültüründe şans ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle alıcılar, balığın gerçek değerinin çok üzerinde teklifler vererek hem şans getirmesini umuyor hem de bunu önemli bir pazarlama fırsatı olarak değerlendiriyor.

Tüketicilere sunum ve koruma çabaları

Müzayedenin ardından dev orkinos, Sushi Zanmai restoranına taşınarak parçalandı. İşletme sahibi Kimura, bu özel balığın tadına mümkün olduğunca çok kişinin bakabilmesi için restoranlarında normal menü fiyatlarından servis edileceğini duyurdu.

Mavi yüzgeçli orkinos popülasyonu, aşırı avlanma ve iklim değişikliği nedeniyle geçmişte büyük bir tehdit altındaydı.

Ancak son yıllarda yürütülen uluslararası koruma ve sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları sayesinde, Pasifik'teki orkinos stoklarının yeniden toparlanma sürecine girdiği belirtiliyor.