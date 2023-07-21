Brezilyalı havacılık şirketi, elektrikli uçan taksi fabrikası kuracak

Şirketin alt kuruluşu Eve tarafından imal edilmesi planlanan uçan taksiler, altı yolcu kapasiteli küçük bir helikoptere benziyor.

Bu araçla yolculukların kişi başına 50 ila 100 dolar olması öngörülüyor.

Şirket daha şimdiden yaklaşık 3 bin hava taksisi siparişi aldığını belirtti.

Şirket, bu yıl bir prototip ortaya çıkartmayı umuyor. ABD’li denetleyici kuruluşlar uçan taksilerin 2025 yılında havada olmasını öngören bir tavkim yayımlamıştı.

Dikine inip, kalkabilen araçların bir piste ihtiyacı bulunmuyor ve uçak gibi uzak mesafelere gidebiliyor. Elektrikli motorların da standart uçaklara kıyasla gürültü ve kirliliği azaltması umuluyor.

BU tür araçların, müşteriler için çok büyük bir maliyet getirmeden kalabalık kentlerde trafik sıkışıklığının azaltılmasına yardımcı olacağı söyleniyor. Aynı zamanda kargo taşımacılığında da bir alternatif olarak görülüyor.

Fabrikanın, Brezilya’nın ekonomik başkenti Sao Paulo’nun 140 kilometre uzağındaki Taubet kentinde kurulması planlanıyor.

İnsansız hava aracına benzer yolcu araçları ilk olarak taksi filolarında kullanılacak.

İlk uçuşlar pilotlu olacak, ancak şirket ileride pilotsuz uçuşların da planları arasında olduğunu açıkladı.

Araçlar, % 100 elektrikli olacak ve karbon salımı yapmayacak.