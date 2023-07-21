ABD'den Rusya iddiası: Sivil gemilere saldırabilir

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan ayrılmasıyla gözler Ukrayna limanlarına çevrildi.

Moskova yönetimi Ukrayna limanlarına giden bütün gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Karadeniz'de sivil gemilere saldırabileceği iddiasında bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ise genişliyor.

Washington yönetimi, Rusya'nın savaş ekipmanlarına erişimini engellemek amacıyla 18 kişi ve onlarca kuruluşu yaptırım kapsamına aldı.

Avrupa Birliği, bazı askeri yetkililer ile 12 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Avustralya da savunma, teknoloji ve enerji sektörlerindeki 35 Rus kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı

Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Ajans uzmanlarının nükleer santralde ek denetim ve incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir ağır askeri teçhizat, patlayıcı veya mayına rastlanmadığını söyledi.

Grossi, reaktörlerin çatılarını denetlemek için ise erişim izni beklendiğini sözlerine ekledi.

