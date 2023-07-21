Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.07.2023 10:28

Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti

Lübnan'daki özel bir televizyon programına katılan gazeteci ve eski bakan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli "MTV" televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyasi içerikli tartışma programında Lübnan'ın kıdemli gazetecilerinden olan Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab konuk olarak yer aldı.

Canlı yayın programında ilk önce sözlü olarak birbiriyle atışan Fadel ve Wahab, ardından moderatörün tüm müdahalelerine rağmen birbirini dinlemeyerek hakaret etmeye başladı.

Wahab'ın Fadel'e elindeki kalemi fırlatması üzerine, tartışma kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Ardından stüdyoda yer alan bazı konuklar da ikilinin kavgasına dahil oldu.

Stüdyodaki güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga televizyon dışında da devam etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre kalabalığı ayırmak için bölgede bulunan askerler müdahale etti.

Stüdyodaki kavga görüntüleri kısa sürede Lübnan ve Arap dünyasındaki sosyal medyada viral oldu.

Sıradaki Haber
Fransız meclisi olaylarda tahrip edilen binaların hızla onarımı için tasarı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
Buğday fiyatları bir günde yüzde 8'den fazla arttı
10:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite tercihleri için rehber hazırladı
10:33
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,22 arttı
10:27
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
10:08
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
10:06
Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
Tekirdağ'da tarım arazilerinde görülen çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı
Tekirdağ'da tarım arazilerinde görülen çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı
FOTO FOKUS
Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ