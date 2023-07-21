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Dünya
BBC 21.07.2023 08:18

Turist sayısını azaltmak isteyen Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı

Ziyaretçi sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı.

Turist sayısını azaltmak isteyen Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı

Siyasetçiler, büyük gemilerin kentin sürdürülebilirlik amaçlarına uygun olmadığını belitti.

Karar, Amsterdam’da ana tren garı yakınlarında, IJ nehri kenarındaki yolcu gemisi terminalinin kapanması anlamına geliyor.

Bu, başkentte kitlesel turizmi önlemek için alınan son önlemlerden biri oldu.

Belediye, daha önce de Amsterdam’ın merkezinde sokaklarda esrar içilmesini yasaklamıştı.

Mart ayında da belediye, kentte bekarlığa veda partisi yapmak isteyen genç İngiliz erkekleri, gelmemeleri için uyarmıştı.

Büyük yolcu gemileri, kitlesel turizmin bir simgesi oldu ve yasak kararı belediye meclisinde büyük bir çoğunlukla alındı.

Amsterdam, kendi popülaritesinin kurbanı oldu ve bazıları parti şehri şöhreti için giden yıllık 20 milyon turisti ağırlamaya başladı.

AFP Haber Ajansına göre, kenti sosyal demokratlar ve çevrecilerle birlikte yöneten merkez sağ D66 Partisi, yaptığı yazılı açıklamada “Kirliliğe yol açan büyük yolcu gemileri, şehrimizin sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu değil” denildi.

Açıklamada ayrıca, yolcu gemilerinin kentin tarihi güney kesimi ile Kuzey kısmı arasında yapılması planlanan yeni köprüyle de uyumlu olmadığı vurgulandı.

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