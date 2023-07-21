İsveç'teki skandala dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor

İsveç'te bir kez daha skandala imza atıldı.

Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemi yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, skandala sert tepki gösterdi. Provokatif eylemi kınayan Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğunu söyledi.

Aşırılık yanlısı gruplara ve kişilere izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Pakistan, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Dini nefrete yönelik kasıtlı ve kışkırtıcı eylemlere izin verilmesinin ifade, düşünce ve protesto özgürlüğü adı altında haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, İsveç'in saldırıya izin vermesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

İran ise, İsveç'in Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kur’an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık Irak'ta protesto edildi. Başkent Bağdat'taki Tahrir meydanında bir araya gelen göstericiler, skandal eylemi protesto etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı.

Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.