Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Petropolis kentinde başlatılan ve yaklaşık 500 itfaiyecinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldi, 165 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. 967 kişi ise sığınaklara yerleştirildi.

51 farklı noktada çalışan ekipler, yağışlar ve nemli hava nedeniyle yeniden toprak kayması yaşanmasından endişe ediyor.

Şubat ayının tamamında beklenen yağış 6 saatte düştü

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymaları meydana gelmişti. Sokakları sel basmış, arabalar ve otobüsler su altında kalmıştı.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.