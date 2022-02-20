Fransa'nın Barkhane ve Takuba Görev Gücü'ne ait unsurlarını çekeceğini duyurmasının ardından binlerce kişi başkent Bamako'da toplandı.

Gösteri organizatörlerinden Amina Fofana, Fransa'nın ülkeden çekilmesini sağlayan geçiş hükümetine teşekkür etti.

Fransa'nın ülkeden ayrılışını kutladıklarının altını çizen organizatör Bassoro Sylla da Fransa'nın bunca zamandır hiçbir sorunu çözemediğini söyledi.

Çekilen askerler Nijer'de konuşlanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba'da görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.

Mali hükümeti ise bu açıklamanın ardından bu unsurların derhal ülkeden çıkması emri vermişti.

Mali'de aktif 3 üssü ve 2 bin 400 askeri bulunan Barkhane ve 900 askeri bulunan Takuba, bu üslerden çekilerek komşu ülke Nijer'de konuşlanacak.