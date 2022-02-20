Almanya'daki 58'inci Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Gantz, "Bu gece ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bölgenin ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayan ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler ve iş birliğine odaklanan önemli ve iyi bir görüşmem oldu" sözlerine yer verdi.

İran'ın nükleer silah edinmesini önleme çabalarından ötürü ABD'ye ve Başkan Joe Biden'a ülkesinin teşekkürlerini ilettiğini belirten Gantz, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sıkı denetimine tabi olmasının önemli olduğunu vurguladı.

"İstikrarı korumaya katkı sunan ABD'ye teşekkür ettik"

Gantz, "İran'ın bizzat kendisi ya da bölgedeki kolları aracılığıyla yaptığı saldırılara karşı, bölgedeki istikrarı korumaya katkı sunan ABD'ye bunun için de teşekkür ettik" dedi.

Gantz ayrıca Harris ile "İbrahim Anlaşması" olarak anılan ilişkileri normalleştirme sürecinin geliştirilmesi gerektiğini, Ukrayna'daki durumu ve Filistinlilerle güven inşa eden adımların güçlendirilmesi meselelerini de ele aldıklarını belirtti.