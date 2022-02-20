Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Başbakan Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma niyetinde olduğunu ve planın çoktan başladığını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye verdiği röportajında, "Tüm işaretler planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.
İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma niyetinde olduğunu gösterdiğini belirten Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan değil Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini de açıkladı.
"Potansiyel kayıplar göz önünde bulundurulmalı"
"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilir" diyen Johnson, sadece Ukraynalıların değil genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere Rusya Ukrayna
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