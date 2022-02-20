İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye verdiği röportajında, "Tüm işaretler planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatma niyetinde olduğunu gösterdiğini belirten Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan değil Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini de açıkladı.

"Potansiyel kayıplar göz önünde bulundurulmalı"

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilir" diyen Johnson, sadece Ukraynalıların değil genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.