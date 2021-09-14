Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya’da uçak düştü: 7 ölü
[Fotoğraf: AA]
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir iş adamı ve ailesini taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya’da 7 kişiyi taşıyan uçak, Para eyaletine gitmek üzere Sao Paulo'dan kalktıktan saniyeler sonra yere çakıldı.
Kazada uçakta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.
Saniyeler içinde düştü
Uçağın kalkışı ve saniyeler sonra ağaçlık alana düştüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
İtfaiye ekipleri, uçağın düşmesinin ardından kırsal alanda meydana gelen yangına müdahale etti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Brezilya Uçak Kazası
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