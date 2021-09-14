Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan istihbarat kurumlarının yetkilileri, birkaç yıl içinde El Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

Zirvede konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı Cohen, "El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin bölgede istihbarat kabiliyeti azaldı

El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Cohen, "Ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ-H, ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1-2 yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor" yorumunu yaptı. Cohen ayrıca, Afganistan içindeki istihbarat kapasitelerinin önceki düzeyde olmadığını vurguladı.

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier da El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde Afganistan'da hızlı bir şekilde gücünü artırıp sonrasında ABD anakarasını tehdit eder noktaya gelebileceğini savundu.