"ABD 20 yılda 14 trilyon dolar savunma harcaması yaptı. Yarıya yakını savunma şirketlerine ödendi" Rakamlar, ABD'de Brown Üniversitesi ve Uluslararası Politika Merkezi, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı raporda yer aldı.

Özel silah şirketlerinden hizmet alımını inceleyen rapor yayımlandı. Raporda Afganistan'a da özel bir başlık açıldı. Başarısızlığın nedenlerinden biri olarak savunma şirketleri gösterildi.

Şirketler, Taliban'a para verdi. Afgan ordusuna yalnız eğitimli kişilerin kullanabileceği karmaşık hava araçları sağlayarak orduyu işlevsiz hale getirdiğine işaret edildi.

"Özel şirketler parayı boşa harcadı"

Raporun başındaki isim William Hartung TRT Haber'e konuştu.

Uluslararası Politika Merkezi Silah ve Güvenlik Direktörü William Hartung, "Afganistan ve Irak'a çok yüklü miktarda para akıttılar. Özel şirketler parayı boşa harcadı, dolandırıcılık da oldu. Bazı şirketler işi doğru yapmadıkları için Amerikan askerlerini tehlikeye attı. Bitirilmeyen projeler, sürdürülebilir olmayan hizmetler... Özetle savunma şirketlerine böylesine bel bağlanması Afganistan'da ABD'ye zarar verdi" diyor.

"Şirketler 3 yoldan kar elde ediyor"

Şirketlerin 3 yoldan kar sağladığını belirten Hartung, Blackwater'ın ABD'nin imajına zarar verdiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şirketler 3 yoldan kar elde ediyor. Silah tedarik ederek, Afganistan'daki gibi yeniden imar faaliyeti vererek ve üçüncüsü de silahlı güvenlik hizmeti vererek. En bilineni Blackwater. Blackwater, Irak'ta sivilleri katlederek ABD'nin imajına da zarar verdi."

Hartung, bu şirketlerin Washington'da güçlü olduğunu söyledi.

Hartung, "Savunma şirketleri ABD politikalarını şekillendiriyor. 2. dünya savaşından bu yana rekor savunma harcamalarını böylesine yüksek tutan onlar. Geniş askeri yapılanmanız olunca diplomasi yerine onu kullanıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Askeri-sınai blok tartışılıyor

Bütçeden hatrı sayılır miktarda kaynağın ayrıldığı askeri-sınai blok ABD'de yıllardır tartışma konusu.

William Hartung bu konuda görüşlerini "Askeri-sınai blok birkaç yolla ABD'nin dış politikalarını yönlendiriyor. Savaşa teşvik eden düşünce kuruluşlarına mali destek veriyorlar, yüksek askeri harcama telkininde bulunan hükümet kurumlarındalar, savaşlardan doğrudan fayda sağlıyor bunlar" sözleriyle açıklıyor.

ABD'de kritik savunma raporu

Raporda savunma harcamalarına yönelik çarpıcı tespitler de yer aldı.

Amerikalı silah üreticileri son 20 yılda lobi için 2,5 milyar dolar harcadı. Özel firmalar şeffaf değildi.

Savunma Bakanlığı'nın silah ve asker sayısı ile ilgili bilgi vermedi. ABD'nin savunma harcamaları 70 yıl önceki Kore Savaşı'ndan bu yana 4 kez zirve noktasına ulaştı.

Afganistan ve Irak savaşlarını kapsayan son 20 yılda ise rekor düzeye çıktı.