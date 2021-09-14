Koronavirüs aşılarına karşıtlığı ile bilinen İsrailli aktivist Hai Shaulian, Pazartesi sabahı Holon'daki Wolfson Tıp Merkezi'nde koronavirüs nedeniyle öldü.

Shaulian, sosyal medyada takipçilerini "Salgın yok, aşı gereksiz ve tehlikeli" sözleriyle aşı olmamaya çağırıyordu.

“Oksijen makinası olmadan üç metre yürüyemem”

Shaulian, hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabına virüsün öldürücülüğünü gözler önüne seren bir video yükledi.

Videoda konuşan Shaulian, "Oksijen makinesine bağlıyım ve onsuz boğuluyorum. Çıkarıp üç metre yürüsem bayılırım. Sert bir şekilde öksürüyor ve boğuluyorum" dedi.