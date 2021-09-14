İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19'la mücadelede İngiltere'nin kış planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs salgınının, İngiltere için "hala bir risk" olmaya devam ettiğini söyleyen Johnson, ancak birlikte elde edilen kazanımları koruyabileceklerinden emin olduğunu ve hükümetin "B planı" kapsamında daha fazla COIVD-19 önlemini de yedekte tutacağını ifade etti.

16 yaş üzeri kişilerin yüzde 80’i çift doz aşılı

Boris Johnson, aşı pasaportlarını zorunlu kılma olasılığını da tamamen dışlamadığının altını çizdi.

Johnson, 16 yaşın üzerindekilerin yüzde 80'inin artık çift doz aşılı olduğuna ve yetişkinlerin yüzde 90'ında antikorların bulunduğuna işaret ederek, "Yaşınıza bağlı olarak, aşısızsanız ölme ihtimalinizin, her iki aşıyı da yaptırmış olanlara göre 9 kat daha fazla" dedi.

Aşıların ölüm oranlarını azaltmada büyük fark yarattığını söyleyen Johnson, hala aşı olması gereken 5 milyondan fazla kişi olduğuna da dikkati çekti.

"Aşı savunduğumuz en önemli şey olmalı"

Johnson, bu kişilerin aşı olmaları için teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşı savunduğumuz en önemli şey olmalı" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Johnson, bu yıl geçen eylüle kıyasla daha yüksek vaka ve ölümlere rağmen, aşı programı sayesinde İngiliz halkının COVID-19'la savaşmak için kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Kış geliyor, insanlar bunu ciddiye almalı"

Profesör Whitty de aşılanmamış kişilerin tehlikede olduğunu gösteren rakamları anlattığı konuşmasında, henüz aşı olmayanlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Whitty, "Kış geliyor ve insanlar bunu gerçekten ciddiye almalı" ifadesini kullandı.