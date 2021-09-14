İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik 1 Ocak 2022'de planlanan tam sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye ertelediği açıklandı.

Açıklamada, İngiltere'den AB ülkelerine yapılan gıda ürünleri ihracatı için 1 Ekim 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan Sağlık İhracat Sertifikası'nın da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği bilgisi verildi.

‘Ön bildirim formu’ zorunlu hale getirilecek

AB'den İngiltere'ye yapılan ithalat için 1 Ekim 2021'de uygulamaya alınması planlanan güvenlik sertifikasının da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği kaydedilen açıklamada, AB'den yapılan gıda ithalatında sınır kontrolü ön bildirim formunun kullanımının ise 1 Ekim 2021 yerine 1 Ocak 2022'den itibaren zorunlu hale getirileceği ifade edildi.

Erteleme kararlarının koronavirüs salgınının hem İngiliz hem de AB'deki işletmeler üzerinde yarattığı yük nedeniyle alındığı açıklandı.