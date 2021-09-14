Yunanistan’da aşısız kişilerin kafe, restoran ve barlara girmesine izin verilmeyecek.

Aşısız kişiler spor salonları, tiyatrolar ve müzeler gibi bazı kapalı alanlara ise ancak son 48 saat içinde yapılan COVID-19 testi sonucu veya son altı ay içinde COVID-19’u atlattığına dair belge ibraz etmesi şartıyla girebilecek.

Son altı ayda virüse yakalanmayan aşısız çalışanlar haftalık test yaptırmak zorunda kalacak. Bu çalışanlar turizm veya yemek hizmetleri gibi sektörlerde çalışıyorsa, haftada en az iki kez test yapmaları gerekecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Test ücreti kişinin kendisine ait olacak

The New York Times'ın haberine göre, öğrenciler için iki haftada bir test yapılması da gerekecek.

Tüm testler aşılanmamış kişinin kendisine ait olacak ve maliyeti 10 euro olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Nüfusun yüzde 55’i aşılı

Şu anda Yunanistan'da nüfusun sadece yüzde 55'i tam olarak aşılanmış durumda.

Yunan okulları derslere devam ederken, çocuklar arasındaki aşı oranları özellikle endişe verici. 12 ila 14 yaş arasındaki çocukların yalnızca yüzde 13'ü, aşı için uygun olmalarına rağmen, tam olarak aşılandı.