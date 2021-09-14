ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Nicholas'ın, bu sabah Teksas eyaletinin Meksika Körfezi kıyısından ABD ana karasına ulaştığı ve hızını artırarak "kategori 1" şiddetinde bir kasırgaya dönüştüğü açıklandı.

Açıklamada, Nicholas'ın gelecek birkaç gün içinde güney bölgelerinde yaşamı tehdit eden ani sellere neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Felaket uyarısı yapıldı

Texas eyaletinin Houston bölgesine 18 santimetreye yakın yağış bırakan ve 300 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırganın, yarın Louisiana ve doğusunu etkisi altına alacağının tahmin edildiği açıklandı.

Saatteki hızı 112 kilometreye kadar çıkan Nicholas Kasırgası sebebiyle Texsas ve Louisiana eyaleti yetkilileri, birçok bölge için "felaket uyarısı" yaparken ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım çağrısında bulundu.

Ida Kasırgası 100’den faza can aldı

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla etkilediği Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.