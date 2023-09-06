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Dünya
İHA 06.09.2023 00:08

Brezilya’da sel: Ölü sayısı 21’e yükseldi

Brezilya’da sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Brezilya’nın güneyinde etkili olan kasırga, sağanak ve rüzgarı da beraberinde getirdi.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında eyaletteki en ölümcül felaketin yaşandığını belirterek, “Rio Grande do Sul eyaletindeki Muçul kasabasında sel sularının çekilmesiyle 15 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı ve ölü sayısı 21’e yükseldi. Derin bir üzüntü duyuyoruz” dedi.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan kasırga, sel ve toprak kaymalarına neden olurken, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal Afet Müdahale Şefi Wolnei Barreiros, toplam 54 şehri vuran kasırganın 20 binden fazla insanı doğrudan etkilediğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dayanışma mesajı göndererek hükümetin yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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