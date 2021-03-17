Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 1 günde 83 bin 926 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 603 bin 535’e yükseldi.

Rekor can kaybı

Son 24 saatte 2 bin 841 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 282 bin 127’ye çıktı.

Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 225 bin 926 vaka ve 64 bin 902 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 204 bin 541’e ulaştı.

Meksika'da can kaybı 195 bini aştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti, 1278 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 195 bin 119’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 169 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 716 bin 135’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de vaka sayısı 2 milyon 210 bin 121

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 36’ya yükseldi.

8 bin 235 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 210 bin 121’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 998 bin 594 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da vaka sayısı 2 milyon 310 bine yaklaştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 368’e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 716 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 309 bin 600’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 209 bin 224’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.