Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de hayat kurtaran hemşire çift 'kahraman' ilan edildi
Çin’de hemşire bir çift, yolda tesadüfen karşılaştıkları hastaya müdahale etti. Hasta, hayati tehlikeyi atlatırken hemşire çift ülkede "kahraman" ilan edildi.
Çin’in Lanzhou şehrinde hemşire çift, işten çıkmış eve gidiyorlardı
Yaya geçidinde aniden yere düşen bir kişi görünce hemen arabayı durdurup yardımına koştular.
İlk müdahale hayat kurtardı
Hemşire çift çevredekilerin meraklı bakışları altında, yerde yatan hastaya kalp masajı uyguladı.
Çift, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansın gelmesini bekledi. Hayata dönen hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.
Hemşire çiftin davranışı ülkede büyük takdir topladı, çift "kahraman" ilan edildi.
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