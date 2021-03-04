Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da rekor can kaybı: Bir günde 1910 ölüm
[Fotoğraf: AA]
Brezilya’da salgında rekor günlük can kaybı yaşandı. Bir günde 1910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığ'ının verilerine göre, son 24 saatte bin 910 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 259 bin 271’e çıktı.
71 bin 704 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 718 bin 630’a yükseldi.
Günlük en yüksek can kaybı
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 68 bin 616 vaka ve 60 bin 381 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Brezilya Koronavirüs
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