Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstüne de yapılabilecek
[Fotoğraf: Reuters]
AstraZeneca firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.
Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir" dedi.
Daha önce "yapılmamalı" denilmişti
STIKO, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.
Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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