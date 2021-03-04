Birleşmiş Milleter (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallerine" yönelik raporlar ışığında Tigray bölgesindeki olayların "objektif ve bağımsız" şekilde değerlendirilmesinin acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kasım ayından bu yana bölgede çatışan tüm tarafların uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine yönelik güvenilir bilgilerin olduğunu söyleyen Bachelet, "Tüm taraflarca cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yargısız infazlar, kamu ve özel mülkiyetin yaygın olarak imha edilmesi ve yağmalanmasına ilişkin son derece üzücü raporların yanı sıra özellikle Tigray'in merkezinde devam eden çatışmalarla ilgili raporlar bizimle paylaşılmaya devam ediliyor" dedi.

8 protestocu öldürüldü

Bachelet, "hızlı, tarafsız ve şeffaf" bir soruşturma olmadan bölgedeki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaya devam etmesinden endişe ettiğinin altını çizdi.

Güvenilir kaynakların 9-10 Şubat 2021'de Tigray'ın bazı bölgelerinde güvenlik güçlerinin 8 protestocuyu öldürdüğünü rapor ettiğini belirten Bachelet ayrıca Tigray'ın doğusundaki Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro'daki hastanelerde de 136'dan fazla tecavüz vakası rapor edildiğini açıkladı.

"Objektif ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı"

Bachelet, Tigray'ın merkezindeki Axum ve Dengelat bölgelerinde toplu katliamlar yapıldığını doğruladıklarını kaydetti.

Elde ettikleri bilgilerin ön analizlerinin, Tigray'da birden çok aktör tarafından uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabileceğini gösterdiğini ifade eden Bachelet, bu aktörlerin Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Eritre silahlı kuvvetleri ve Amhara Bölgesel Kuvvetleri ve bunlara bağlı milislerin olduğu bilgisini paylaştı.

Bachelet, tüm bu iddiaların "objektif ve bağımsız bir şekilde araştırılması" gerektiğini vurgulayarak "Etiyopya hükümetini, faillerin bağlantısına bakılmaksızın gerçekleri tespit etmek ve hesap verebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla Ofisime ve diğer bağımsız gözlemcilere Tigray bölgesine erişim izni vermeye çağırıyoruz" dedi.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018’den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı 3 Kasım 2020’de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.