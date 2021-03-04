Şüphelinin kimliği henüz açıklanmazken, Canterbury Bölgesi Müfettişi John Price, "Bu konuları son derece ciddiye aldığımızı ve Müslüman toplumumuzla da çok yakın çalıştığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Price, camileri internet üzerinden tehdit eden kimliği belirsiz kişiye ait bilgisayara el konulduğunu açıkladı.

"Tehdit hoş görülmeyecek"

Bölge Müfettişi, "Toplumumuza ve halkımıza yapılan herhangi bir tehdit, hoş görülmeyecektir. Herhangi bir nefret mesajı veya toplumumuza zarar vermek isteyen kişilerden hesap sorulacaktır” dedi.

Price, internet sitesi üzerinden yapılan tehditlerin detayları hakkında bilgi vermedi.

"Şeytani kötülük"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Christchurch Yüksek Mahkemesi yargıcı Cameron Mander karar gerekçesini açıklarken, Tarrant'ın eylemini "Şeytani kötülük" olarak tanımlamıştı.