Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da alçı fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 işçi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde alçı fabrikasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 işçi hayatını kaybetti.
Nangarhar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet Nangarhar'ın Surhrod ilçesindeki alçı fabrikasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Himmet, saldırıda 7 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Nangarhar İl Şura Vekili Nilüfer Aziz ise saldırıda hayatını kaybeden işçilerin Hazara Şiilerinden olduğunu ve bu işin terör örgütleri tarafından yapılmış olabileceğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Suikastler artmaya başladı
Ülke genelinde son zamanlarda suikast saldırıları artmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde de Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde devlet hastanesinde görev yapan bir kadın doktor uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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