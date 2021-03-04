Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BM: Myanmar'da darbenin ardından en az 54 kişi öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki 1 Şubat darbesinin ardından yapılan gösterilerde en az 54 kişinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi.
Myanmar'daki duruma ilişkin açıklamayı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptı.
Bachelet, darbe karşıtı gösterilerin yapıldığı ülkede, polis ve askerlerin en az 54 kişiyi öldürdüğünü ve bu sayının gerçekte çok daha fazla olabileceğini belirtti.
Şu ana kadar 1700'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bachelet, bu kişilerin en az 29'unun gazeteci olduğunu söyledi.
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Etiketler: Myanmar
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