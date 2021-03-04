Basına konuşan Lalnunzira isimli Hindistanlı polis, Myanmar-Hindistan sınır bölgesindeki Lungkawlh köyüne geçiş yaptığı tespit edilen 3 polisin gözaltına alındığını vurguladı.

Hindistanlı polis, "Polisler, Myanmar askeri yönetiminin emirlerine itaat etmedikleri için ordunun peşlerinde olduğu gerekçesiyle kaçtıklarını söyledi" açıklamasını yaptı.

Hindistan'da binlerce Myanmarlı sığınmacı var

Hint polis Lalnunzira, Myanmarlı polislerin sığınma talebinde bulunduğunu ve geri dönmek istemediklerini söyledi.

Myanmar ile 1643 kilometre kara sınırı bulunan Hindistan'da, askeri darbe ve etnik çatışmalar sonucu ülkesini terk etmiş binlerce Myanmarlı sığınmacı bulunuyor.

Myanmar'da ne olmuştu?

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına OHAL ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldı.

56 protestocu hayatını kaybetti

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.