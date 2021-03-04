Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" etkinlikleri kapsamında kutlama programı organize etti.

Her yaş grubunun katıldığı program, milli kıyafetlerin yaşatılması için çaba gösteren sivil toplum örgütleri, ülkedeki etnik halklar, at oyunları, okçuluk ve avcılık federasyon temsilcilerinin milli ve askeri kıyafetlerini tanıttığı geçit töreniyle başladı.

Ak Kalpak tanıtıldı

Geçidin başında, Kırgızistan Milli Muhafız Birliği'ne mensup askerler, dev Kırgız bayrağını omuzlarında taşırken, Kırgız halkının 40 soyunu temsil eden erkekler de beyaz keçeden yapılan Ak Kalpağı tanıttı.

[Fotoğraf: AA]

Milli marşın okunmasıyla devam eden programda, Manasçıların Manas Destanı'ndan kesitlerin okunduğu, halk ezgilerinin ve ünlü sanatçılar tarafından vatan konulu şarkıların söylendiği, dans gösterilerinin sergilendiği meydan renkli görüntülere sahne oldu.

"Dünyaya milli kıyafetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz"

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların 5 Mart Milli Ak Kalpak Günü'nü tebrik etti.

Ülkenin bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlayacağını belirten İmanaliyev, "Özgür halk ve bağımsız devlet olarak dünyaya milli kıyafetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kalpağın başında eksik olmasın"

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, halkın hayatında önemli bir yeri bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kutsal önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.

Toplumda kalpak takan erkeğe, "Kalpağın başında eksik olmasın" dileğinde bulunuluyor.