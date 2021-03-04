Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de BAE destekli grubun konvoyuna bombalı saldırı
[Fotoğraf: Arşiv]
Yemen'in geçici başkenti Aden'de, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı komutanların bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendi.
Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Geçiş Konseyi (GGK) destek güçleri komutanı Tuğgeneral Muhsin el-Vali ile kuvvet komutanı Nebil el- Meşuşi'nin bulunduğu konvoy, Aden'e bağlı Eş-Şaab kentinde hareket halindeyken yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Askerler öldü
Vali ve Meşuşi'nin saldırıdan sağ kurtulduğu aktarılırken, olayda askerlerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı açıklandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Yemen
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