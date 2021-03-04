Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Geçiş Konseyi (GGK) destek güçleri komutanı Tuğgeneral Muhsin el-Vali ile kuvvet komutanı Nebil el- Meşuşi'nin bulunduğu konvoy, Aden'e bağlı Eş-Şaab kentinde hareket halindeyken yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Askerler öldü

Vali ve Meşuşi'nin saldırıdan sağ kurtulduğu aktarılırken, olayda askerlerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı açıklandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.