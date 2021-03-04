Nbcnews'in haberine göre Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Genel Müfettişliği (SIGAR), İtalyan şirketi Alenia Aermacchi North America'dan alınan kargo uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, ABD Hava Kuvvetleri'nin 2008'de Afganistan'da kullanılmak üzere satın aldığı, güvenilmez olduklarının kanıtlaması ve programın askıya alınmasıyla 2014'te hurdaya çıkarılarak 40 bin 257 dolara satılan kargo uçaklarına, 549 milyon dolar ödediği ve anlaşmaya müdahil yetkililerin bu hatadan sorumlu tutulmadığı yazıldı.

Raporda, "Ne yazık ki, ne projeyi uygulayan eski Hava Kuvvetleri Generali ne de kusurlu uçakları, Pentagon'a satan, şimdiki adı The Leonardo olan Alenia şirketi yargılanmadı. Hiç kimse G222 programının başarısızlığından sorumlu tutulmadı" ifadesi kullanıldı.

Uyarılar dikkate alınmadı

Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi (AFOSI), Savunma Suçları Araştırma Servisi (DCIS) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da daha önce konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü raporda vurgulandı.

Raporda, federal yetkililerin, Alenia şirketine dolandırıcılık ve diğer usulsüzlükler için dava açmaya hatadan alıma onay veren emekli Hava Kuvvetleri Generali'ni sorumlu tutmaya çalıştığı, Alenia şirketi hakkındaki uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü açıklandı.

Uçmaya elverişli olup olmadığı kontrol edilmedi

Sözleşmeyi hazırlayan personelin Alenia'nın taahhüt ettiği yedek parça desteğini ve kargo uçaklarının, özellikle Afganistan coğrafyası ile zorlu hava koşullarında uçmaya elverişli olup olmadığını kontrol etmediği vurgulandı.

Raporda ayrıca Afgan pilotların, uçağın güvenliğiyle ilgili çok sayıda şikayette bulunduğuna, ölümcül olabilecek bazı durumlarla karşılaştıklarına, bakım konusunda büyük eksiklik ve gecikmeler yaşandığına dair ifadelerine yer verildi ve "Neyse ki, G222 programı herhangi bir can kaybı yaşanmadan sona erdirilmiş" yorumu yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, silah alımıyla ilgili sözleşmelerin ve sürecin daha fazla denetleneceği vurgulandı.