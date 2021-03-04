Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'la nükleer anlaşma gündeminde tansiyon düşüyor
[Fotoğraf: Reuters]
Tahran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısında İran aleyhine karar çıkmasının diplomatik çabalar sonucu engellendiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, yarın yapılacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısına ilişkin açıklama geldi.
Toplantıda bazı Avrupa Birliği ülkelerinin desteğiyle İran aleyhinde karar çıkmasının diplomatik çabalar sonucu engellendiği duyuruldu.
UAEA'dan olumlu dönüş
Konuya ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'den de olumlu açıklamalar geldi.
Grossi, Tahran yönetiminin, uranyum zenginleştirmesi konusunun da dahil olduğu önemli meseleleri açıklığa kavuşturmak için koordineli ve organize bir çabaya katılma girişimini kabul ettiğini belirtti.
Rafael Grossi, şubat ayında İran'ın ek protokolden ayrılma kararı sonrası Tahran'da temaslarda bulunmuş; görüşmelerin yararlı geçtiği duyurulmuştu.
Etiketler: İran İran Nükleer Kriz
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