Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü
Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Brezilya basınındaki habere göre, Florianopolis kentine doğru yol alan otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle BR-277 otoyolunda devrildi.
Brezilya Federal Karayolu Polisi, kazada 7 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ölenler arasında 2 Arjantin vatandaşının da bulunduğu kaydedildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Brezilya Trafik Kazası
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