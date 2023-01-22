Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da ordu komutanı görevden alındı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ulusal Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle Ordu Komutanı General Julio Cesar de Arruda'yı görevden aldı.
Ulusal basında çıkan habere göre General Arruda'ya, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme baskını sırasında "acil" ve "etkili önlemler" almadığı suçlaması yapıldı.
Arruda'nın görevden alınma kararının Devlet Başkanı Lula tarafından verildiği bildirildi.
Arruda, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kararıyla 30 Aralık 2022'de ordu komutanı olarak atanmıştı.
Lula, 13 Ocak'taki açıklamasında, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söylemişti.
Etiketler: Brezilya
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