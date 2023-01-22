İsveç'in başkenti Stockholm'de Danimarkalı bir ırkçının Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankıları devam ediyor.

TRT'ye konuşan STK temsilcileri ve siyasetçiler, İsveç makamlarının provokasyona engel olmamasını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, ifade özgürlüğünün başka insanların kutsallarına, inançlarına ve değerlerine hakaret etme hakkını vermeyeceğini vurguladı.

Demokrasinin yanında duranların bu tür bir eylemi kabul edemeyeceğini ifade eden Kılıç, "İsveç hükümetinin bahaneler arayarak bunu açıklamaya çalışmasının bizim nezdimizde hiçbir anlamı yoktur" dedi. Kılıç, İslam karşıtı eylemler söz konusu olduğunda "müsamahanın da ötesine geçen çanak tutma eylemlerine" son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Mukaddesata yönelik saldırılar asla fikir özgürlüğü kapsamına dahil değil"

Stockholm'deki saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden AK Parti milletvekili Zafer Sırakaya ise mukaddesata yönelik saldırıların asla fikir özgürlüğü kapsamına dahil olmadığını hatırlattı.

Sırakaya, bu tür saldırıların ülkelerin iç huzuruna yönelik de birer tehdit olduğunu dile getirdi. İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretinin bu gelişmeden sonra iptal edilmesinin doğru karar olduğunu söyleyen Sırakaya, bu kararlarından ötürü Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

UID ve YTB'den tepki

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, yaptığı açıklamada henüz geçen hafta yine Stockholm'de terör sempatizanlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ırkçı bir saldırının yapıldığını hatırlattı.

Köksal Kuş, "Terör eylemlerine on yıllardır müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusu da ayrıca abesle iştigaldir", diyen Kuş, Stockholm Şehir Savcılığı'nın söz konusu terör propagandasıyla ilgili soruşturma gereği duymamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Kur'an-ı Kerim yakılmasını bir akıl tutulması olarak değerlendiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Genel Başkanı Abdullah Eren, bu tür provokatif eylemleri Avrupa'da yükselen aşırı sağın yükselmesiyle ilişkilendirdi. Stockholm'deki saldırının nefret suçu olduğunu belirten Eren, İsveçli makamların müdahale etmemesini eleştirdi.

Haber: Emre Bölükbaşı