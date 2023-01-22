Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eylemi düzenledi.

İslam dünyası eyleme sert tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, olayı "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirdi. Bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1 buçuk milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edildi.

Ürdün

Ürdün de eyleme tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah da eylemi kınadı.

Bu tür eylemlerin Müslümanları provoke edeceği uyarısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, aşırı sağcı unsurların, defalarca işlediği bu provokatif eylemlerin, Müslümanları ve kutsal değerlerini hedef aldığını belirtti.

Hüseyin Taha, "Bu, İslam düşmanlığı kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneğidir." dedi.

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hamas ve Yemen'deki Husiler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir şekilde kınayarak, İslam dünyasındaki hükümetlere, kararlı bir tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, İslam dünyasındaki yönetimlere, ülkelerindeki İsveç büyükelçilerini çağırarak özür talep etmeleri ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provokatif bir eylem ve inançları hedef alan apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

Yemen'deki Husi Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı. Bu eylem, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) de Almanya'nın Köln kentinde yaptığı basın açıklaması ile çirkin eyleme tepki gösterdi.