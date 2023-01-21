İsveç'te yaşayan Türkler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde bir araya geldi, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Uluslararası demokratlar birliği tarafından organize edilen program Kuran-ı Kerim tilaveti ve ezan okunarak başladı.

Ardından İstiklal Marşı ve İsveç milli marşı söylendi. Daha sonra Türkçe ve İsveççe basın açıklaması yapıldı.

"Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize destek olmak için buradayız"

İsveç makamları terör örgütü PKK/YPG Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırılarına karşı adım atmaya davet edildi.

Gösteriye katılan Türkler, İsveç yönetimine tepkiliydi:

"Dik durmak vatanımızın yanında olduğumuzu göstermek, dinimize ve bayrağımıza yapılan hakaretlere karşı durduğumuzu göstermek için toplandık"

[Fotoğraf: AA]

"Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize destek olmak için, çocuklarımıza bunu öğretmek için buradayız"

"Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil İsveç'te de yalnız değil"

İsveç'in teröre verdiği desteğe rağmen ülkemizin yanındayız, mesajı verdiler.

"Maalesef yaşadığımız ülke bu konuya destek veriyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla ülkemizi her yerde savunmaya devam ediyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil İsveç'te de yalnız olmadığının göstergesidir bu"

İsveç'te büyük rezalet

Programdan yaklaşık bir saat önce Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan yeni bir provokasyon gerçekleştirdi.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Muhammed'e yönelik saygısız hareketlerde bulundu.

İsveç yönetimi göz yumdu

Rezalet, adeta İsveç makamlarının koruması altında gerçekleşti.

Aynı saatlerde terör örgütü PKK/YPG destekçileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde iş birliği yapacağına dair mutabakat imzalayan İsveç, terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının bu eylemine de göz yumdu.

Kamera: Mustafa Tunç