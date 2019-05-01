Brezilya eski Devlet Başkanı Michel Temer'e yönelik, iktidardayken "rüşvet karşılığı" liman bölgesindeki arsalardan menfaat temin ettiği iddialarına yönelik dava açılması kararlaştırıldı.

Brezilya'da geçen ay "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Temer'in serbest bırakılmasının ardından eski devlet başkanına yeni bir yolsuzluk suçlaması daha yönetildiği bildirildi.

Federal yargıç Marcus Vinicius'un, iktidardayken, liman kanununu değiştirmek suretiyle, liman bölgesindeki arsalardan rüşvet karşılığı fayda sağladığı gerekçesiyle Temer hakkında savcılığın yeni bir dava açılması talebini kabul ettiği belirtildi.

İddialarla ilgili Temer'in yanı sıra, emekli polis albay Joao Baptista Lima, eski danışmanı Rodrigo Rocha Loures ve üç yönetici hakkında da dava açılacak.

Kaynak: AA