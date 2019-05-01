İsrail ablukası altındaki Gazze’de kurulan "Gazze Kaykay Takımı", gençlerin bölgedeki gergin atmosferden bir süreliğine de olsa kurtulmasına yardımcı oluyor.

Düzenli olarak Gazze sahilinde bir araya gelen gençler, koçlarının denetiminde haftalık antrenman yapıyorlar.

Gençler ayrıca, kendilerini geliştirmek için internetten buldukları kaykay videolarını izliyorlar.

“İkinci el pazarlarını geziyoruz”

Takım koçu Mohammed Al Sawalhe, “İkinci el eşya pazarlarını geziyor, işimize yarayan parça bulursak topluyoruz ve kullanıma uygun hale getiriyoruz.” diyerek maddi imkansızlıklara dikkat çekiyor.

Sawalhe ayrıca, gençlerin zihinlerini spora yönlendirmeye çalıştığını, onların abluka ve ölüm hakkında düşünmemesi için böyle bir girişimde bulunduğunu aktarıyor.



Kaynak: Reuters